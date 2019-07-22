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Предприниматель от "Слуги народа" обошел экс-мэра Полтавы и Каплина

Понедельник, 22 июля 2019, 15:55

Кандидат от "Слуги народа" предприниматель Дмитрий Налетов опережает бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и нардепа двух предыдущих созывов Сергея Каплина на 144-м одномандатном избирательном округе в Полтавской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 57,64% протоколов.

Налетов пока набирает 41,57% голосов, на втором месте самовыдвиженец Мамай - 17,89%, а Каплин третий - 10,53%.

 
Дмитрий Налетов
 

По данным ЦИК, 34-летний Налетов имеет высшее образование. Он - физическое лицо - предприниматель.

Предприятие Налетова занимается поддержкой функционирования аттракционов и тематических парков.

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Напомним:

  • В 2017 году бывший член партии "БПП" Каплин заявил, что его, а не Илью Киву, избрали председателем Социалистической партии Украины.
  • В ноябре 2017 года в Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко. По словам Гольник, к нападению причастен Мамай.
  • В мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКаплинВерховная РадавиборыПолтава
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