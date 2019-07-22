Предприниматель от "Слуги народа" обошел экс-мэра Полтавы и Каплина

Кандидат от "Слуги народа" предприниматель Дмитрий Налетов опережает бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и нардепа двух предыдущих созывов Сергея Каплина на 144-м одномандатном избирательном округе в Полтавской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 57,64% протоколов.

Налетов пока набирает 41,57% голосов, на втором месте самовыдвиженец Мамай - 17,89%, а Каплин третий - 10,53%.

Дмитрий Налетов

По данным ЦИК, 34-летний Налетов имеет высшее образование. Он - физическое лицо - предприниматель.

Предприятие Налетова занимается поддержкой функционирования аттракционов и тематических парков.

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Напомним: