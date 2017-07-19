Сутки в АТО: К вечеру ситуация обострилась, двое военных ВСУ погибли

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 23 раза открывали огонь, к вечеру ситуация серьезно обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Двое украинских военных погибло в результате обстрелов боевиками опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку Зайцево и Невельского. Еще четверо военнослужащих ВСУ были ранены.

Силы АТО 14 раз открывали ответный огонь, используя в основном стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Вечером и ночью наиболее горячо было на Донецком направлении.

"Начиная с 17.50 и фактически до 22 часов боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по нашим позициям в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

Около 21:00 террористы дважды из танков обстреливали украинские опорные пункты в Красногоровке.

Также боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего ранения получили два местных жителя.

На Луганском направлении под огнем сепаратистов из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.