Боевики обстреляли Авдеевку - ранены местные

Жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел боевиков во вторник вечером.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 гг рождения. С осколочным ранениями головы были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние - средней степени тяжести. Оказывают всю необходимую помощь", - написал он на Facebook.

Жебривский также отметил, что ему доложили о том, что в Авдеевке до сих пор слышны взрывы - боевики бьют по позициям украинских армейцев.

Украинская правда