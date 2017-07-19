Совет Европы присвоил второй уровень угрозы вооруженным обыскам в "Вестях"

Совет Европы присвоил второй уровень угрозы обыскам в редакции радиостанции "Радио Вести" с использованием силовых спецподразделений.



Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, передают Украинские Новости.



Кроме того, этот инцидент Совет Европы отнес к категории "Преследование и запугивание журналистов".



В сопроводительном сообщении отмечается, что 14 июля Генеральная прокуратура и Национальная полиция обыскали офисы медиа-группы "Вести" в Киеве, которая включает в себя "Радио Вести", ежедневную газету "Вести" и новостной сайт Vesti-ukr.com.



Рейд был проведен в рамках расследования хищения со стороны экс-министра налогов и доходов Александра Клименко. Район и здание были окружены специальными полицейскими подразделениями и бронированными машинами.



Отмечается, что сотрудники полиции полностью препятствовали работе редакции.



По версии председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко, обыски были проведены прокуратурой в отместку за расследование "Вестей" о доходы и расходы главного военного прокурора Анатолия Матиоса под названием "Кто такой господин Матиос? Что скрывает главный военный прокурор".



Также в сообщении отмечается, что офисы "Вестей" уже подверглись нескольким нападениям с 2014 года, а совсем недавно в феврале 2017 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отозвал лицензию украинской языковой компании "Радио Вести" в Харькове и Киеве.



Как известно, ранее Европейская федерация журналистов расценивает обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.



Международная организация "Комитет защиты журналистов" также расценила обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.



14 июля правоохранители провели обыски в бизнес-центре "Гулливер", где находится редакция "Вестей" в Киеве.