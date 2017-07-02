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Умерла Алие Чийгоз, мать крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза

Воскресенье, 2 июля 2017, 05:30

Мать заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого незаконно судят в оккупированном Крыму, Алие умерла.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в facebook.

"Умерла Алие Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - написал он.

Алие Чийгоз, мать крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза, болела раком, болезнь была в стадии, которая не подлежит операции. Состояние Алие ухудшалось и защита Чийгоза требовала обеспечить ему возможность в последний раз увидеться с ней. Однако тогда российские судьи отказали Ахтему Чийгозу в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Впоследствии оккупанты заявили, что Ахтем Чийгоз может увидеться с ней, только если она сама приедет к нему в СИЗО.

20 июня политзаключенного привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с мамой.

Больше о ходе дела Ахтема Чийгоза читайте в материале "Ахтем Чийгоз. Борьба за право попрощаться с матерью".

Как сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, согласно мусульманским обычаям, покойная Алие абла должна быть похоронена уже сегодня до захода солнца.

Он отметил, что адвокаты будут добиваться обеспечения права Чийгоза присутствовать на похоронах матери.

"В то же время, с целью обеспечения возможности Ахтему Чийгозу проводить маму в последний путь и участвовать в дженазе (похоронах), адвокаты не исключают обращение в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 Регламента", - написал он.

Как известно, Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

22 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября. 

Как  отметил адвокат Николай Полозов, приговор Чийгозу может быть вынесен до конца лета, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымоккупация
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