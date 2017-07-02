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2 военных погибли, подорвавшись на мине возле Песков

Воскресенье, 2 июля 2017, 12:53

Двое украинских военных в прошедшие сутки погибли в результате подрыва на мине в районе Песков.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли. Это произошло в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на мине", - сказал он.

Кроме того, еще трое военнослужащих в прошедшие сутки получили ранения и боевые травмы.

Мотузяник также сообщил, что самая сложная ситуация в субботу сложилась на Мариупольском направлении. Количество снарядов, выпущенных по силам ВСУ со стороны врага, превысило 100.

Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 8 обстрелов, 5 из них из тяжелого оружия.

На Донецком направлении произошло 13 обстрелов, из которых 3 минометных.

На Луганском направлении боевики открывали огонь 4 раза.

Украинская правда

Темы: АТО
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