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Сайдик: Разговор в "нормандском формате" запланировали на 24 июля

Четверг, 20 июля 2017, 01:55

Телефонный разговор руководителей стран-участниц "нормандского формата" переговоров об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса - Украины, Франции, Германии и России – должен состояться в понедельник, 24 июля.

Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик после окончания встречи Трехсторонней контактной группы в белорусском Минске, пишет Радио Свобода.

По его словам, на встрече, среди прочего, обсуждали давно запланированное, но так до сих пор и не выполненное разведение сил в районе Станицы Луганской неподалеку оккупированного Луганска. Как сказал Сайдик, он надеется на положительное решение этого вопроса еще до телеконференции четырех лидеров.

Он одобрительно отозвался о последнем пока перемирии в зоне конфликта, так называемом "хлебном", объявленном с 24 июня. По словам Сайдика, благодаря этому количество обстрелов сократилось, хотя миссия ОБСЕ дальше фиксирует нарушения режима прекращения огня в ряде "горячих точек".

Кроме того, сказал австрийский дипломат, на встрече обсуждались зоны безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции и насосной станции "Васильевка", обеспечивающих питьевой водой значительное число населения по обе стороны линии контакта.

Сайдик также констатировал, что успешно заработал новый механизм оплаты за поставки воды в оккупированные части Донбасса, в первую очередь на Луганщину.

Также определенного прогресса достигли в согласовании списков удерживаемых лиц, которых должны были бы освободить. По этим спискам удалось согласовать еще несколько позиций, сообщил Мартин Сайдик.

В то же время, как сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, ОРДЛО подтвердили содержание 71 украинца, 56 в ОРДО в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14.

При этом боевики заявляют, что не располагают информацией о пропавшем украинском журналисте Станиславе Асееве (Васине).

Следующая такая встреча в Минске назначена на 2 августа.

Темы: ДонбассРосcияФранцияГермания
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