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Расстрел россиянина в Киеве: появились подробности убийства

Четверг, 20 июля 2017, 11:33

Полиция столицы раскрыла некоторые детали убийства гражданина РФ, которого 19 июля расстреляли в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в среду около 22:30 в Деснянском районе столицы по улице Гната Хоткевича.

"Сейчас отрабатываются все версии и мотивы этого тяжкого преступления, а также продолжается комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что получили сообщение о выстрелах и убийстве мужчины у торгового центра на автостоянке.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Осмотрев территорию, правоохранители изъяли оттуда гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы "Калашникова", устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства", - говорят в пресс-службе.

Полиция опросила свидетелей, очевидцев, отобрала у них объяснения и показания.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований Деснянского управления полиции. Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 19 июля на парковке ТРЦ "Проспект" в Киеве, возле станции метро "Черниговская", расстреляли из автомата и пистолета мужчину.

Позже выяснилось, что убитый - 53-летний россиянин, который сам совершил убийство в РФ.

Украинская правда

Темы: полициячрезвычайное происшествиеКиевРосcия
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