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За время "безвиза" только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС

Четверг, 20 июля 2017, 14:11

51 гражданину Украины отказали в пересечении границы с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на пресс-конференции, передают "Українські новини".

"На сегодняшний день у нас 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это менее чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом", – сказал он.

По словам Слободяна, основных причин отказа две: превышение допустимого срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих визитов и неспособность подтвердить цель своей поездки.

Как известно, безвизовый режим въезда в страны шенгенской зоны для украинццев с биометрическими паспортами заработал 11 июня этого года.

С начала года Государственная миграционная служба оформила 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу.

Темы: безвизЕС
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