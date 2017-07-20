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ОБСЕ: Убийство Шеремета не может оставаться нераскрытым

Четверг, 20 июля 2017, 14:26

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и все государства-учасницы ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.

Об этом говорится в комментарии Дезире, распространенном пресс-службой ОБСЕ, передает Інтерфакс-Україна.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должно быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страха и самоцензуре. Это преступление не может оставаться нераскрытым", - отмечается в комментарии.

Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Мятович.

Как сообщалось, 20 июля 2016 в 7:45 в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет.

Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версию убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Темы: Дело ШереметаСМИОБСЕ
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