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"Тонис" Макеенко переименовали в "Прямой"

Четверг, 20 июля 2017, 16:40

Информационный телеканал, который запускается на базе телеканала Tonis, будет называться "Прямий".

Об этом стало известно во время презентации канала в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания 20 июля, сообщает Детектор Медиа.

Канал обратился в Нацсовет для переоформления всех его лицензий в связи со сменой собственника, конечного бенефициара, логотипа, программной концепции, адреса студии и т. п.

"В программной концепции увеличивается доля собственного производства, национального продукта, уменьшается доля иностранного продукта. Формат канала определен как инфотеймент, это первое такое определение в лицензиях украинских телеканалов. Генеральный продюсер канала Алексей Семенов заявил, что с командой будет строить украинский CNN или BBC. "Прямий" стартует 24 августа в 6:00 трехдневным телемарафоном ко Дню Независимости", - пишет Детектор Медиа.

 
Логотип канала

Ранее "Украинская правда" писала, что Макеенко собирается приобрести "Тонис" - якобы для окружающих действующего президента Петра Порошенко.

По информации собеседников, куратором этой покупки выступает никто иной, как наиболее доверенный соратник президента Игорь Кононенко.

Больше читайте в статье: "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".

Темы: СМИтелевидение
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