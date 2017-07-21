Украинцы от землетрясения в Греции и Турции не пострадали – МИД

По предварительным данным, граждане Украины от землетрясения в Греции не пострадали.



Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.



"Консул в Греции сообщает, что по предварительным данным украинцы не пострадали в результате землетрясения", – говорится в сообщении.



Консул у #Греція повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу. pic.twitter.com/tdPdUSo83H — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

О пострадавших в Турции информации тоже пока не поступала.

#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

Департамент даёт экстренные номера: в Греции +30 693 276 56 06 в Турции +90 539 550 98 98.



Как известно, в Турции и Греции произошло землетрясение в 6,7 баллов, эпицентр которого находился в Эгейском море. В Греции уже известно о двух погибших и более 100 пострадавших.

Алена Рощенко, УП