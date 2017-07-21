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Украинцы от землетрясения в Греции и Турции не пострадали – МИД

Пятница, 21 июля 2017, 10:17

По предварительным данным, граждане Украины от землетрясения в Греции не пострадали.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

"Консул в Греции сообщает, что по предварительным данным украинцы не пострадали в результате землетрясения", – говорится в сообщении.

О пострадавших в Турции информации тоже пока не поступала.

Департамент даёт экстренные номера: в Греции +30 693 276 56 06 в Турции +90 539 550 98 98.

Как известно, в Турции и Греции произошло землетрясение в 6,7 баллов, эпицентр которого находился в Эгейском море. В Греции уже известно о двух погибших и более 100 пострадавших.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ГрецияТурциячрезвычайное происшествиеМИД
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