Более трети россиян хотят, чтобы Россия не лезла в ситуацию на Донбассе

Больше всего россиян — 35% — выступают за то, чтобы соблюдать в отношении конфликта на востоке Украины нейтралитет и не вмешиваться в него.

Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который приводит РБК.

Еще четверть россиян (25%) считают, что России следует признать "Донецкую и Луганскую народные республики" независимыми государствами, 17% — что самопровозглашенные республики следует принять в состав России.

9% респондентов поддержали идею оказания помощи незаконным образованиям "в расширении их автономии в составе Украины".

За то, чтобы помочь Украине вернуть контроль за юго-востоком Украины, высказались 3% россиян. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.



В целом за полгода позиция россиян по отношению к конфликту на Донбассе не изменилась — данные февральского опроса ВЦИОМа отличаются буквально на один процентный пункт, похожие показатели были зафиксированы и в конце марта.



При ответе на вопрос, следует ли России прекратить любую поддержку Донбасса ради того, чтобы улучшить свои отношения с западными странами, 9% опрошенных поддержали такую позицию, а 61% опрошенных заявили, что этого делать не нужно.



Подавляющее большинство россиян — 80% — считают, что мирные переговоры и замораживание конфликта больше отвечают интересам России, несмотря на уступки и затраты со стороны Москвы на поддержку ОРДЛО, которых потребует этот сценарий. ​

Вариант "войны до победного конца" для быстрого разрешения конфликта поддержали только 9%.



За последние три года отношение граждан России к различным вариантам дальнейших действий Москвы почти не меняется, указывает глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.



Опрос проводился 5–7 июля 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.