Главу Госпогранслужбы, который потерял сознание в АП, отправили в больницу
Пятница, 21 июля 2017, 16:23
Состояние здоровья главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, которому стало плохо на пресс-конференции президентов Украины и Беларуси, удовлетворительное.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы
Отмечается, что 21 июля во время мероприятий в Администрации президента Украины Назаренко кратковременно потерял сознание.
На месте ему оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.
"Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", - резюмируют в погранслужбе.
Украинская правда