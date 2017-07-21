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Главу Госпогранслужбы, который потерял сознание в АП, отправили в больницу

Пятница, 21 июля 2017, 16:23

Состояние здоровья главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, которому стало плохо на пресс-конференции президентов Украины и Беларуси, удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы

Отмечается, что 21 июля во время мероприятий в Администрации президента Украины Назаренко кратковременно потерял сознание.

На месте ему оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.

"Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", - резюмируют в погранслужбе.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЛукашенкоПограничная служба
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