Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защита Маркива будет настаивать на прилете итальянских прокуроров в Украину

Пятница, 21 июля 2017, 17:33

Защита арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива считает необходимым прилет итальянских прокуроров в Украину для допроса свидетелей и осмотра местности под Славянском.

Об этом заявил а брифинге в Киеве народный депутат Андрей Антонищак - куратор батальона НГУ им.Кульчицкого, в котором служит Виталий Маркив, передает Интерфакс-Украина.

"Адвокат будет настаивать на прилете (итальянских прокуроров - ред.), поскольку здесь есть 9 свидетелей, а также обязательно надо посмотреть на место происшествия, поскольку при взгляде на него много вопросов отпадет", - сказал он.

Антонищак также рассказал, что группа народных депутатов посетила Италию для того, чтобы заверить в своей готовности дать показания в деле Маркива.

"Был первый допрос, вчера мы разговаривали с адвокатом и также давали предварительные свидетельства, и они полностью совпадают со свидетельствами Маркива", - рассказал он.

Нардеп добавил, что он давал показания о том, как проходила операция под Славянском, а командир взвода Богдан Маткивский - какие приказы он получал.

По словам парламентария следующее судебное заседание состоится не раньше сентября.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

Тогда заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны боевиков.

ГПУ также обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

17 июля суд провел предварительный допрос задержанного.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталияДонбассАТОСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
Все новости...
Реклама: