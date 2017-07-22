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Суд задержал экс-беркутовца Лободу без права залога

Суббота, 22 июля 2017, 08:05

Суд избрал меру пресечения для экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Лободы - содержание под стражей один месяц без права внесения залога.

Об этом сообщает 24 канал.

Лебеду подозревают в избиении 22-х "Автомайдановцев" 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского.

Правоохранители задержали экс-беркутовца 20 июля утром на выезде из Киева в сторону Борисполя. Он ехал в собственном авто с женой и ребенком.

Лобода находился в розыске полтора года.

Как сообщалось, С марта 2015 года в суде находятся обвинения в преследованиии активистов Майдана в отношении бывших главы Киевской городской госадминистрации, двух заместителей командиров полка МОП "Беркут", двух командиров и заместителя командира разных рот ПМОП "Беркут", а с декабря 2016 года – в отношении бывшего начальника управления общественной безопасности киевской милиции. 12 подозреваемых объявлены в розыск.

За первый разгон Евромайдана сообщено о подозрении всего 19 лицам - в том числе бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, главе КГГА, начальнику ГУ МВД в Киеве, его заместителю и другим правоохранителям.

21 июля начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что правоохранительные органы РФ отказали Украине в экстрадиции 21 бывшего сотрудника "Беркута", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Ранее Россия предоставила гражданство и политическое убежище 15 бывшим беркутовцам подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана.

Темы: БеркутсудЕвромайданМайдан
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