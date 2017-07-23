Гройсман призвал ускорить отбор руководителей и наблюдательных советов госкомпаний

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует возобновление работы Номинационного комитета по отбору руководителей и членов наблюдательных советов крупнейших госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики.

Об этом он заявил во время встречи с членами Номинационного комитета, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Я хотел бы перезапустить нашу с вами работу с целью выбрать наблюдательные советы и назначить руководителей ряда важных государственных предприятий. Мы должны приводить в государственный сектор качественные кадры", - сказал Гройсман.

Он отметил, что по его мнению, отсутствие надлежащих механизмов корпоративного управления является источником коррупции в компаниях государственной собственности.

В частности, речь идет об отборе руководителей для таких компаний как: Электротяжмаш, Укрхимтрансамиак, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), Укрспирт.

Также планируется в ближайшее время осуществить отбор членов наблюдательного совета для 7 предприятий: Укрзализныця, Укрпочта, Укрэнерго, Укргидроэнерго, Аэропорт "Борисполь", ГПЗКУ, Энергоатом.

При этом, согласно таможенным данным, имеющимся в распоряжении "Украинской правды", компания Bollwerk, связанная с экс-нардепом Николаем Мартыненко, до сих пор экспортирует продукцию с ОГХК, несмотря на уверения директора НАБУ Артема Сытника.

Как известно, НАБУ выявило в деятельности некоторых должностных лиц "Объединенной горно-химической компании" убытки на сумму 13 млн долларов.

Напомним, 25 января Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя "ОГХК" Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению убытков компании на сумму более 300 млн гривен.

В прошлом году тогдашний глава МЭРТ Айварас Абромавичус добивался его увольнения с должности.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажипродукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

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