Маме Агеева перед поездкой звонили из ФСБ, она ехала через Беларусь
Матери пленного российского контрактника Виктора Агеева Светлане незадолго до выезда к сыну в Украину звонили из ФСБ.
Об этом пишет "Новая газета", журналист которой Павел Каныгин сопровождал Агееву в поездке к сыну.
"Еще на Алтае, незадолго до вылета в Москву, Агеевой звонили из ФСБ и дали понять, что служба знает о ее планах и такую самодеятельность не приветствует", - пишет издание.
"Зачем вам такие приключения? Вы же знаете, что происходит там, куда вы собираетесь", — говорил ей человек, представившийся сотрудником местного УФСБ.
"Говорил таким вкрадчивым приятным голосом. Не по себе мне как-то стало. Будто меня раздели и все видят", — вспоминает Агеева.
По информации издания, при пересечении российской границы у матери пленного могли возникнуть проблемы, поэтому на территорию Украины она попала через Беларусь дневным поездом Минск—Харьков.
О том, что мать Агеева попала в Украину через Беларусь, говорил на брифинге в субботу и глава СБУ Василий Грицак.
"Мама попала в Украину через Беларусь. И мы были до последнего не уверены, ее выпустят сюда", - сказал он.
Глава СБУ также сообщил, что украинская сторона поставила журналисту "Новой газеты" условие для встречи с Агеевым.
"Каныгин очень хотел приехать. Но наше было условие - либо он приезжает с мамой, либо общения просто не будет", - сказал Грицак.
Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.
Украинская правда