Рабинович присматривал участок на острове Сен-Мартен за $12 млн – СМИ

Народный депутат от Оппоблока, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович договаривался о покупке земельного участка стоимостью 12 миллионов долларов на острове Сен-Мартен (Франция).

Об этом пишет в Facebook блогер Дмитрий Палагнюк со ссылкой на французское телевидение.

"Французское телевидение показало Вадима Рабиновича в одной из передач, рассказывающей о роскошной жизни. Омар Арфуш, французский политолог-пропагандист для российской прессы, договорился о встрече с продавцом земельного участка на острове Сен-Мартен, стоимостью в 12 миллионов долларов. Вадим Рабинович желает построить себе на острове богатейших людей мира дом. Омар выступил в качестве переводчика", - пишет Палагнюк.

Он также утверждает, что Рабинович и Арфуш встретили на острове Новый год в роскошном ресторане, где Рабинович оплатил праздничный ужин за 20 тысяч долларов на шестерых.

"На видео мы видим переговоры по продаже земельного участка, хозяин участка уверяет - если вы купите эту землю, то многие вам позавидуют", - добавил блогер.

УП пытается получить комментарий народного депутата Вадима Рабиновича.

Как известно, Рабинович был кандидатом в президенты в 2014 году.

Он является украинским медиа-магнатом и учредителем ООО "НЬЮС НЕТВОРК" и ООО "АППИА". Владельцем телеканала News One сейчас его однопартиец Евгений Мураев. С 2013 года Рабинович был владельцем телеканала News Network, который в 2014 году был переименован в телеканал "Rabinovich TV". Тогда же Рабинович забрендировал и радиостанцию, переименовав "Радио Ренессанс" в "Рабинович ФМ".

Рабинович вошел в "ТОП-10 народных депутатов, которые саботируют голосования в Верховной Раде", составленный Комитетом избирателей Украины. На протяжении 6 сессии ВР Рабинович голосовал всего 9 раз.

По информации "Украинской правды", в начале июня этого года Рабинович появился на заседании фракции Оппозиционного блока впервые за год и попросил, чтобы фракция своим решением исключила его из своего состава, однако фракция не приняла такого решения.

Омар Арфуш родился и вырос в Ливане, позже жил в Украине. Миллиардер. Основал журнал "Папарацци". Также он является основателем модельного агентства "Элит".

Его брат Валид Арфуш – бизнесмен, глава Euronews в странах СНГ, бывший заместитель гендиректора НТКУ.