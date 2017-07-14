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Рейтинг самых неголосующих в Раде возглавили 3 нардепа "Оппоблока"

Пятница, 14 июля 2017, 12:50

Трое народных депутатов ни разу не проголосовали протяжении 6 сессии.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

Организация составила рейтинг "ТОП-10 народных депутатов, которые саботируют голосования в Верховной Раде".

Среди них члены "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин (0 голосований с 2081), Вадим Рабинович (9 голосований), Сергей Левочкин (12), член НФ Денис Дзензерский (7), внефракционных Константин Жеваго (10), Дмитрий Ярош (15), Евгений Мураев (18), Эдуард Матвийчук (33), член БПП Виталий Чепинога (13) и представитель "Воли народа" Вячеслав Богуслаев (10).

Указывается, что среди политиков, принявших участие в наибольшем количестве голосований члены БПП Владимир Арешонков (1962 голосования), Сергей Мельник (1963), Николай Фролов (2018), Григорий Шверк (2037), Иван Спорыш (2071), Виктор Пинзеник (2075 ), представитель "Самопомочи" Роман Семенуха (1983) и члены "Народного Фронта" Николай Величкович (2032), Игорь Васюник (2038) и Михаил Бондарь (2072).

В течение 6 сессии ВРУ (по состоянию на 12 июля) произошло 2081 голосования.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блокрейтингВерховная Рада
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