Путин назначил судей в аннексированном Крыму

Президент РФ Владимир Путин назначил судей в ряде судов аннексированного Россией Крыма.

Как сообщает "Крым. Реалии", судьей Верховного суда Крыма назначена Кагитина Ирина, судьей Советского районного суда – Ксендз Ирина, судьей Керченского городского суда – Данилова Ольга, судьей Феодосийского городского суда – Чибижекова Наталья.

Как известно, после аннексии полуострова в Верховном суде Крыма проходят суды в отношении украинских и крымскотатарских активистов.

В частности, рассматривается дело одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", дело украинского активиста Владимира Балуха, и другие.