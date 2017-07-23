У Трампа заявили, что Белый дом - за более жесткие санкции против РФ

Белый дом поддерживает законопроект о дополнительных санкциях против России и продолжит работать над тем, чтобы санкции были введены.

Об этом 23 июля в интервью американским каналам заявила новый пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс.

"Белый дом поддерживает законопроект в нынешнем виде и продолжит работать с Палатой представителей и Сенатом, чтобы ввести эти жесткие санкции. Пока не будет решена ситуация в Украине. И она, очевидно, не решена сейчас", - заявила Сандерс.

Вместе с тем новый директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамучи заявил, что Трамп "примет решение очень скоро".

Как известно, 25 июля на рассмотрение Палаты представителей планируется вынесение проект закона "О противодействии дестабилизирующим действиям Ирана", в котором содержатся пункты о дополнительных санкциях против Ирана, России и Северной Кореи.

В законопрооекти указывается, что в случае, если президент США захочет изменить политику в отношении РФ, отменить или смягчить санкции, он должен предоставить законодателям об этом отчет, а затем на срок до 1 месяца ждать ответа.

Документ также узаконивает предварительно введены санкции против России и предусматривает введение новых ограничительных мер против Москвы.

Версию этого законопроекта поддержал Сенат, отдав за него 98 голосов.

Голос Америки