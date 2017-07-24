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В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцевого

Понедельник, 24 июля 2017, 07:55

В результате обстрела жилых кварталов поселка Зайцево три дома полностью сгорели.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК

В СЦКК уточнили, что обстрел в районе поселка Зайцево состоялся 23-го июля около 11:15.

В результате обстрела боевиками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на три жилых дома по улицам Мересьева, Лескова и Вернадского.

 
все фото: пресс-центр штаба АТО
 
 

Жители вовремя покинули свои дома, но возвращаться им уже некуда. Все три дома почти полностью сгорели.

Украинская сторона категорически осуждает преступные действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения и лишают их крыши над головой.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей" - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 23 июля незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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