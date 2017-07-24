Дело Шеремета: Под АП зарисовали надписи "Кто убил Павла?"

Под Администрацией президента зарисовали надписи "Кто убил Павла?", Которые сделали участники акции к годовщине гибели журналиста Павла Шеремета в четверг, 20 июля.

Как видно на фото, надписи "Кто убил Павла?", оставленные журналистами и активистами, закрашены серым прямоугольниками.

Затертые надписи на Банковой перед АП Фото Украинской правды

Так выглядели надписи в четверг, 20 июля

20 июля в Киеве прошла акция памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили год назад.

После окончания акции посвященной годовщине убийства журналиста Павла Шеремета у МВД в Киеве дворники сразу убрали цветы и свечи, а также смыли надписи "Кто убил Павла?".

20 июля 2016 Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 в центре Киева. В автомобиль, за рулем которого он был, подложили взрывчатку.

Президент Порошенко называл раскрытие этого резонансного преступления делом чести, однако в первую годовщину гибели Шеремета журналисты так и не дождались ни заявления президента, ни кого-либо из высших должностных лиц.

21 июля журналистам не позволили задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко и президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи глав государств в Киеве.

Подробнее о деле Павла Шеремета читайте в материале "Украинской правды": "Кто убил Павла? Год без ответа".

Украинская правда