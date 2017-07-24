Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Шеремета: Под АП зарисовали надписи "Кто убил Павла?"

Понедельник, 24 июля 2017, 15:36
Дело Шеремета: Под АП зарисовали надписи Кто убил Павла?

Под Администрацией президента зарисовали надписи "Кто убил Павла?", Которые сделали участники акции к годовщине гибели журналиста Павла Шеремета в четверг, 20 июля.

Как видно на фото, надписи "Кто убил Павла?", оставленные журналистами и активистами, закрашены серым прямоугольниками.

 
 
Затертые надписи на Банковой перед АП
Фото Украинской правды
 

Так выглядели надписи в четверг, 20 июля

20 июля в Киеве прошла акция памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили год назад.

После окончания акции посвященной годовщине убийства журналиста Павла Шеремета у МВД в Киеве дворники сразу убрали цветы и свечи, а также смыли надписи "Кто убил Павла?".

20 июля 2016 Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 в центре Киева. В автомобиль, за рулем которого он был, подложили взрывчатку.

Президент Порошенко называл раскрытие этого резонансного преступления делом чести, однако в первую годовщину гибели Шеремета журналисты так и не дождались ни заявления президента, ни кого-либо из высших должностных лиц.

21 июля журналистам не позволили задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко и президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи глав государств в Киеве.

Подробнее о деле Павла Шеремета читайте в материале "Украинской правды": "Кто убил Павла? Год без ответа".

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Дело Шеремета
Сын партизана, внук партизана, сам партизан. Памяти Павла Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: