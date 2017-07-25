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На Киевщине ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 млн грн

Вторник, 25 июля 2017, 02:34

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн.гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что группа лиц оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных СХД.

Безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитно - конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работу, услуги и в дальнейшем снимались в банкоматах и ​​возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.

По результатам обысков, проведенных в офисах и по месту жительства организаторов "конверта", были изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов США, 150 тыс. гривен, печать предприятия, финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42, 4 млн. грн., которое было выведено из ипотеки преступным путем.

Темы: Фискальная служба
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