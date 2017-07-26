Главного фискала Киевской и Запорожской областей ждут в суде

Соломенский райсуд Киева 27 июля рассмотрит дело о сокрытии состояния начальником ГФС в Запорожской области и и.о. начальника ГФС в Киевской области Алексеем Кавилиним.

Об этом сообщает в своем блоге на УП руководитель отдела по противодействию коррупции Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Информация о рассмотрении дела содержится в разделе "Список судебных дел, назначенных к рассмотрению" на официальном сайте Государственной судебной администрации Украины.

Каневский рассказал, что в конце июня сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Киеве составили на Кавилина протокол о правонарушении. Участие в судебном разбирательстве примут представители Генеральной прокуратуры Украины.

По данным общественного активиста, Кавилин не указал ценный подарок в собственной электронной декларации, чем нарушил часть 2 статьи 172-6 Кодекса об админнарушении, за что предусмотрено наказание - штраф от 850 до 1700 гривен.

"Кроме того, декларанту светит увольнение в трехдневный срок в порядке нового закона о государственной службе, если суд признает начальника налоговой коррупционером", - пишет Каневский.

Как сообщалось, Алексей Кавилин получил в подарок квартиру площадью 277 квадратных метров, но не внес ценный подарок в декларацию.

Главное управление Государственной фискальной службы в Запорожской области уроженец России Кавилин возглавляет с 11 сентября 2014 года. До назначения на должность работал исполняющим обязанности начальника Главного управления Миндоходив в Запорожской области. В 2004 году Кавилин был помощником заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская правда