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Фигуранта дела Сенцова Чирния нашли в колонии в Ростовской области

Среда, 26 июля 2017, 19:35

Незаконно осужденный в РФ украинец Алексей Чирний находится в исправительной колонии города Шахты Ростовской области.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

"Алексей Чирний нашелся в ИК-9 в городе Шахты Ростовской области. Его этапировали туда сегодня из Батайска. Чирния перевели с общего режима на тюремный, а в ИК-15 для этого не было подходящих помещений", - написал он на своей Facebook-странице.

"Вопрос о признании или непризнании Россией его украинского гражданства постараемся официально прояснить в ближайшее время. Пока у нас на руках нет ни одной бумаги на этот счет", - добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым.

Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.

В июне его доставили из колонии в Магаданской области в Москву для психиатрической экспертизы, затем поместили в "Лефортово", а в сентябре, по сообщению Новикова, этапировали в Ростовскую область, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом адвокат заявил, что неизвестно, в каком именно учреждении он находится.

В октябре заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины направит запрос в РФ о передаче незаконно осужденного там Чирния.

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