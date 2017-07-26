Фигуранта дела Сенцова Чирния нашли в колонии в Ростовской области

Незаконно осужденный в РФ украинец Алексей Чирний находится в исправительной колонии города Шахты Ростовской области.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.



"Алексей Чирний нашелся в ИК-9 в городе Шахты Ростовской области. Его этапировали туда сегодня из Батайска. Чирния перевели с общего режима на тюремный, а в ИК-15 для этого не было подходящих помещений", - написал он на своей Facebook-странице.



"Вопрос о признании или непризнании Россией его украинского гражданства постараемся официально прояснить в ближайшее время. Пока у нас на руках нет ни одной бумаги на этот счет", - добавил Новиков.



Ранее сообщалось, что Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым.

Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.



Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.



В июне его доставили из колонии в Магаданской области в Москву для психиатрической экспертизы, затем поместили в "Лефортово", а в сентябре, по сообщению Новикова, этапировали в Ростовскую область, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом адвокат заявил, что неизвестно, в каком именно учреждении он находится.



В октябре заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины направит запрос в РФ о передаче незаконно осужденного там Чирния.