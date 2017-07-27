Белый дом: В законопроект о санкциях против РФ еще могут внести изменения

В Белом доме ожидают, что в законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана будут внесены изменения, и только тогда президент США Дональд Трамп сможет принять окончательное решение на этот счет.

Об этом заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений (в законопроект). Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение", - заявила она на брифинге в Белом доме.

"Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - подчеркнула она.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

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Интерфакс-Украина