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Полиция рассматривает взрыв в Днипре как покушение на убийство

Четверг, 27 июля 2017, 15:40

По факту взрыва автомобиля в Днипре открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"По факту взрыва автомобиля по проспекту Поля в Днипре возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в четверг утром в центре Днипра взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина-водитель.

Позже стало известно, что также во время взрыва телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля.

Украинская правда

Темы: Днепрчрезвычайное происшествиеполициякриминал
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