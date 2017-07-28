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Двое участников стрельбы в Днипре арестованы

Пятница, 28 июля 2017, 04:05

Двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Днипре взяли под стражу.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 27 июля, двум подозреваемым - 1982 по 1992 годов рождения - суд избрал меру пресечения. Оба взяты под стражу без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Еще два фигуранта дела - 1976 и 1981 года рождения - в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

В полиции сообщили, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) продолжаются. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела.

Как известно, 24 Июля днем ​​в Днепре в результате перестрелки погибли воин-доброволец Алексей Вагнер и бывший боец ​​Максим Иващук, а еще один доброволец Эдмонд Саакян, известный как адвокат, получил ранения. Четверо нападавших попали в больницу.

Среди лиц, причастных к преступлению, кроме четырех задержанных и арестованных, полиция разыскивает по меньшей мере еще трех.

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Темы: Днепрубийствополиция
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