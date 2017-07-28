25% переможців конкурсу до Верховного Суду недоброчесні – РПР

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

120 осіб стали переможцями конкурсу, серед них – судді, адвокати, науковці та фахівці із сукупним стажем, повідомляє ВККС.

Загалом ВККС провела співбесіди у колегіях з 381 кандидатом. У результаті конкурсу, який тривав із 7 листопада 2016 року, складено рейтинг.

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Учасники конкурсу склали професійні та психологічні тести, пройшли перевірки Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції, Громадської ради доброчесності тощо, зазначає комісія.

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів надішле до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення 120 кандидатів суддями адміністративного, господарського, кримінального та цивільного касаційних судів у складі Верховного Суду – по 30 суддів у кожному.

При цьому представник організації "Реанімаційний пакет реформ" Михайло Жернаков пише, що "30 із 120, тобто рівно 25% з "переможців конкурсу" до ВС – недоброчесні".

"До оголошення рейтингу сьогодні недоброчесних кандидатів було 76 із 319, тобто 23,82%. Тобто якщо б переможців обирали випадково, а не ВККС, результат був би кращим", – зазначає він у Facebook.

Представниця Громадської ради доброчесності Галина Чижик також пише, що "в Алли Лесько, завдяки якій суддя Майдану Віктор Кицюк залишився на посаді, за доброчесність і етику з 500 можливих балів щонайменше 352, а суддя-викривач Сергій Бондаренко, який пішов проти системи, на 90-му місці".



"Суддя В'ячеслав Наставний, який ухвалював політичне рішення у справі (Юрія) Луценка, в рейтингу на 2 місці, а правозахисник Олег Левицький до прохідної частини рейтингу не потрапив", – обурюється вона.



"Суддя Вищого господарського суду України Лариса Рогач, яка допомагала олігархам отримувати в Києві гектари заповідних земель, тепер буде продовжувати це робити у Верховному Суді", – заявляє Чижик.



"Антирекорд б'є саме адміністративна колегія ВККС, рекомендуючи 30 кандидатів, 9 з яких не є доброчесними за висновком ГРД", –.додає вона.

Як уже повідомлялося, деякі переможці рейтингу кандидатів до Верховного суду фігурували у журналістських розслідуваннях.

А чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду.

Олена Рощенко, УП