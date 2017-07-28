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В РФ отреагировали на запрет въезда в Молдову российским артистам

Пятница, 28 июля 2017, 14:02

Посольство России в Молдове назвало "недружественным жестом" запрет на въезд в страну для группы российских артистов и депутата Госдумы Павла Шперова.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Данные действия молдавских властей в канун визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина, прибывающего сегодня в Молдавию по приглашению президента Игоря Додона, воспринимаем как недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв наших двусторонних отношений", — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве сказали, что провели тщательную проверку инцидента.

Как сообщалось 27 июля, депутату Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Павлу Шперову, а также группе российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, запретили въезд в Молдову.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал это провокацией.

Темы: МолдоваРосcия
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