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Сытник: НАБУ не может инициировать лишение Насирова гражданства

Пятница, 28 июля 2017, 15:27

Национальное антикоррупционное бюро не может ходатайствовать о прекращении гражданства отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который имеет британский паспорт.

Об этом заявил журналистам в Харькове председатель НАБУ Артем Сытник, сообщает "Укринформ".

"НАБУ не уполномочен ходатайствовать о лишении Насирова украинского гражданства: он имеет подданство Великобритании. Но это никоим образом не защищает его юридически", – пояснил Сытник.

Глава НАБУ напомнил, что расследование завершено. Материалы должны открыть для ознакомления.

"Документ состоит из более 450 листов. Далее будет ознакомление с материалами дела", – добавил Сытник.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко назвал лишение гражданства Михеила Саакашвили вопиющим пример двойных стандартов.

Нардеп отмечал, что три месяца ведет переписку с органами власти с требованием лишить гражданства Романа Насирова, который официально является гражданином Великобритании, что подтверждено правительством Ее Величества и посольством в Киеве.

По словам Лещенко, прокуратура и миграционная служба перебрасывают вопрос с гражданством Насирова, не принимая решение по сути.

Как сообщалось, Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: НасировНАБУгражданство
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