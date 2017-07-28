В декларациях вице-премьера, 2 нардепов и главы ВРП нашли нарушения

НАПК выявило нарушения в декларациях за 2015 год вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, председателя фракции "БПП" Александра Третьякова, нардепа Батькивщины Александра Абдуллина и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на источник в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Климпуш-Цинцадзе не указала сведения о всех совладельцев квартиры площадью 73 кв. м и жилой дом площадью 64,8 кв. м.

Также вице-премьер задекларировала квартиру площадью 78,01 кв. м, хотя ее площадь 78,1 кв. м.

Кроме того, она указала недостоверные сведения о типе права собственности на автомобиль Toyota RAV4 (НАПК установило, что автомобиль принадлежит ее мужу) и об идентификационном номере автомобиля Mercedes-Benz GL350 SDI 4 Matic.

Так как нарушение незначительны, она должна подать декларацию 2015 года с достоверными данными.

Третьяков задекларировал жилой дом площадью 586,1 кв. м в поселке Козин (Киевская область), который принадлежит его жене, но не указал право пользования домом ним и детьми.

При этом нет оснований для привлечения его к административной или уголовной ответственности.

Бенедисюк указал земельный участок площадью 2320 кв. м, право на который он приобрел в июле 2005 года. При этом, согласно Государственному земельному кадастру, этот земучасток имеет площадь 2325 кв. м, а право собственности было приобретено в мае 2014 года.

Также он задекларировал два автомобиля - Volkswagen Touareg 2008 года выпуска и Toyota RAV4 2012 года, однако не указал владельцев транспортных средств. По информации НАПК, Volkswagen Touareg принадлежит Бенедисюка, а Toyota RAV4 - его жене.

Кроме того, Бенедисюк задекларировал 400,8 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы, источником которой является сам субъект декларирования. Одновременно с этой суммы 207,3 тыс. он получил в Высшем хозяйственном суде и 193,6 тыс. гривен - в Высшем совете правосудия.

Та же ситуация с женой - она ​​указала 32,8 тыс. гривен зарплаты, источником которой сама и есть.

В итоге НАПК решило, что Бенедисюк должен подать декларацию из достоверным данным.

Абдуллина не указал стоимость квартиры площадью 139,5 кв. м в Киеве, принадлежащей его жене, и, кроме того, недостоверно указал дату приобретения квартиры в собственность.

Он также не внес сведения о стоимости квартиры на момент приобретения - 259 249 гривен.

Согласно его объяснений, он не указал эту информацию, поскольку право на квартиру было приобретено в 1994 году, и в имеющихся у него документах стоимость указана в карбованцах (280 млн карбованцев). Поэтому подтвердить сознательное намерение внесения недостоверных данных невозможно.

В итоге НАПК решило, что нардеп должен подать декларацию 2015 года с достоверными данными.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции не выявило нарушений в электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана за 2015 год.