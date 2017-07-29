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МИД выразил протест России из-за "гумконвоя"

Суббота, 29 июля 2017, 02:46

Министерство иностранных дел выразило протест России против незаконного въезда в Украину очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом говорится в заявлении МИД.

"МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что, учитывая нарушение Россией законодательства Украины, условий и модальностей, ранее согласованных между Украиной, РФ и МККК, украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гумконвоя".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное законодательством его ("гумконвоя") обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Как известно, 27 июля Россия направила на оккупированный Донбасс 67-ю автоколонну с "гуманитарной помощью".

Темы: МИДРосcия
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