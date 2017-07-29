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Пхеньян назвал запуск баллистической ракеты "предупреждением" для США

Суббота, 29 июля 2017, 06:24

Северная Корея в субботу сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске. Он назвал  данное испытание ракеты "суровым предупреждением для США.

Отмечается, что баллистическая ракета может достигнуть материковой части США.

Как пишет агентство, испытание подтвердило, что такие ракеты могут быть запущены из любой точки КНДР.

28 июля КНДР запустила вторую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14".Она находилась в воздухе 47 минут, пролетев 998 км. Ракета упала в Японское море.

Темы: Северная КореяСША
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