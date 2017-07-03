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Гройсман уверяет, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает

Понедельник, 3 июля 2017, 23:02

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Стабильности Приватбанка сегодня ничего не угрожает. Он является абсолютно стабильным банком", - сказал Гройсман.

По его словам, аудиторы должны предоставить финальный отчет, после чего будет решение о действиях в  отношении бывших владельцев банка.

Как известно, Национальный банк заявил, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.

Срок добровольной реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

Как сообщалось, после обращения экс-главы правления государственного Приватбанка Александра Шлапака о махинацях в банке накануне национализации, Генпрокуратура, НАБУ и САП начали расследование и арестовали ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

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Украинская правда

Темы: ГройсманПриват
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