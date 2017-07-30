Правозащитники опубликовали отчет о нарушении прав человека в Крыму

Крымская правозащитная группа подала очередной мониторинговый обзор о нарушении прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.

Об этом сообщается на странице Группы в facebook.

Мониторинговый Обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материала, собранного в мае 2017 года.

Отчет включает в себя информацию о задержаниях и обысках, политически мотивированных уголовных преследованиях, нарушениях права на свободу собраний, свободу слова и выражения мысли.

Таким образом, правозащитники обращают внимание на политически мотивированные уголовные преследования, в том числе "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", "дело украинских диверсантов" и "дело Владимира Балуха", дело крымского журналиста Николая Семены, а также "дело Ильми Умерова" и "дело Сулеймана Кадырова".

Отдельно отмечается, что 25 мая впервые после аннексии оккупанты принудительно призвали и показательно отправили 30 человек служить в российской армии за пределами полуострова.