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АТО: за сутки 1 военный погиб, 9 ранены

Воскресенье, 30 июля 2017, 13:13

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 9 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.

"Основные потери, а именно 1 погибший и 8 раненых, силы АТО понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще одного военного ранили во время обстрела наших позиций в районе Широкино", - уточнил он.

Лысенко также отметил, что, по оперативной информации, за минувшие сутки 2 боевика погибли, не в результате боевых действий, еще 4 получили ранения непосредственно в результате боевых действий на линии разграничения.

На Луганском направлении в субботу зафиксировано 3 случая нарушения перемирия. Обстрелы были из легкого вооружения, непродолжительные и носили провокационный характер.

На Донецком направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов. В частности, в Авдеевке использовалось тяжелое вооружение.

На Мариупольском направлении боевики трижды обстреляли силы АТО.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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