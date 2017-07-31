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Японский премьер выступил за дальнейшие действия в отношении КНДР

Понедельник, 31 июля 2017, 06:18

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом по телефону, они согласились с необходимостью предпринять дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи.

Об этом пишет Reuters.

Абэ подчеркнул, что он приложит максимум усилий для защиты японского населения от действий КНДР.

Он также добавил, что высоко ценит готовность Трампа предпринимать меры по этому вопросу.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.

Темы: ЯпонияСеверная Корея
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