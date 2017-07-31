ГПУ: Организатор похищения Луценко и Вербицкого "погорел" на поездках в РФ

Александр Волков, подозреваемый в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014-м году, выдал себя тем, что узнав о задержании правоохранителями своих сообщников, попытался убежать в Россию, но потом все же вернулся в Украину.

Об этом рассказал начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, передает Радио Свобода.

По его словам, именно эти перемещения вызвали интерес следователей прокуратуры.

"Мы вышли на него (Волкова - ред.) недавно. Не знали о его участии в совершении преступления. Доказательства на него получили после того, как Департамент специальных расследований взял эти уголовные производства относительно исполнителей и организаторов преступления в мае 2017 года", - рассказал он.

"В дальнейшем выяснили важное обстоятельство: 23 апреля 2014, когда двух других подозреваемых в совершении этого преступления задержали, на следующее утро, 24 апреля, Волков выехал на территорию России. В дальнейшем то ли получил гарантии от приближенных к организаторам лиц, то ли узнал, что в предъявленных 23 апреля подозрениях не фигурирует. Поздно вечером того же дня он вернулся", - добавил Донской.

Он также рассказал, что следователи получили прямые показания и данные о телефонных соединениях и перемещении Волкова в ночь похищения.

"Сначала мы получили неопровержимые косвенные доказательства, которые, как говорят в криминалистике, превысили бы даже прямые. Но мы еще не решались сообщать ему о подозрении. Для этого и для дальнейшего избрания меры пресечения в суде надо иметь неоспоримую систему доказательств. Уже после того, как мы получили прямые показания, которые в совокупности коррелируются с доказательствами, основанными на телефонном трафике, перемещениях, связях с другими подозреваемыми в ту ночь, мы решили сообщить о подозрении и избрать меру пресечения", - рассказал Донской.

Как известно, в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

29 июля у Волкова провели обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.

Его взяли под стражу на 60 суток.

Ранее в МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.