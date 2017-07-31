Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент ФК "Карпаты" поделился телеканалом ZIK с родственниками

Понедельник, 31 июля 2017, 14:25

Конечными бенефициарами телеканала ZIK, кроме президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери.

Об этом пишет "Телекритика".

"Конечными бенефициарными собственниками телерадиокомпании "Міст ТБ" (спутниковая и аналоговая лицензии телеканала ZIK), кроме львовского бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери", - говорится в сообщении.

По данным издания, соответствующие изменения в лицензии канала Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес на своем заседании 27 июля.

"Уточняется состав связанных лиц. И конечные бенефициарные собственники – семья Дыминских во главе с Петром Дыминским", – сказал на заседании глава регулятора Юрий Артеменко.

Он уточнил также у представителя канала, влияет ли на ZIK кто-то еще другой. Однако тот ответил отрицательно.

В Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значится, что конечными бенефициарными собственниками "Міст ТБ" являются Петр, Анастасия, Жанна и Елена Дыминские.

 
Петр Диминский
Фото Zaxid.net

Как сообщалось, Петр Дыминский - бывший народный депутат от "Нашей Украины", один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины. В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Последние десять лет отошел от активной политической деятельности и много времени уделяет футбольному клубу "Карпаты", почетным президентом которого является. Forbes в 2015 году оценил его состояние в 103 млн долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениеэкономикамедиаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
телевидение
Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
В Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: