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Президент ФК "Карпати" поділився телеканалом ZIK з родичами

Понеділок, 31 липня 2017, 14:25

Кінцевими бенефіціарами телеканалу ZIK, крім президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, стали його дружина й дочки.

Про це пише "Телекритика".

"Кінцевими бенефіціарними власниками телерадіокомпанії "Міст ТБ" (супутникова й аналогова ліцензії телеканалу ZIK), крім львівського бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, стали його дружина й дочки", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, відповідні зміни в ліцензії каналу Нацрада з телебачення і радіомовлення внесла на своєму засіданні 27 липня.

"Уточнюється склад пов'язаних осіб. І кінцеві бенефіціарні власники - сім'я Димінських на чолі з Петром Димінським", - сказав на засіданні глава регулятора Юрій Артеменко.

Він уточнив також у представника каналу, чи впливає на ZIK хтось інший. Однак той відповів заперечливо.

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців значиться, що кінцевими бенефіціарними власниками "Міст ТБ" є Петро, Анастасія, Жанна й Олена Димінські.

 
Петро Димінський
Фото Zaxid.net

Як повідомлялося, Петро Димінський - колишній народний депутат від "Нашої України", один з найвпливовіших бізнесменів Львівщини. У 90-х роках був бізнес-партнером міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Останні десять років відійшов від активної політичної діяльності і багато часу приділяє футбольному клубу "Карпати", почесним президентом якого є. Forbes 2015 року оцінив його стан в 103 млн доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняекономікамедіаЗМІ
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