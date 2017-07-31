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Боевики включили в свои списки на обмен российского военного Агеева

Понедельник, 31 июля 2017, 15:01
Российский военный Виктор Агеев
ТСН

Боевики ОРДЛО включили в свои списки для обмена задержанного в Украине российского военного Виктора Агеева.

Об этом на своей странице в facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Еще один пикантный момент - ОРДЛО включили в свои требования на освобождение российского "потиряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец", - написала Геращенко после скайпконференции.

Она отметила, что в этом вопросе позиция Украины однозначна - это военный преступник. "Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", - заявила она.

Как отметила Геращенко, представители ОРДО согласились исключить из списка лиц, освобождения которых они требуют, 2 десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе. "Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, совершивших тяжкие преступления - беркутовцев, которые расстреливали Небесную сотню, организаторов терактов в Одессе и Харькове", - отметила она.

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ отказывается признать Агеева своим военным и заявляет, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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