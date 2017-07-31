Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва

Понеділок, 31 липня 2017, 15:01
Російський військовий Віктор Агєєв
ТСН

Бойовики ОРДЛО включили у свої списки на звільнення затриманого в Україні російського військового Віктора Агєєва.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Ще один пікантний момент - ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського "потіряшку", кадрового військового російської армії Агєєва, типу це "ополчєнєц", - написала Геращенко після скайпконференції.

Вона наголосила, що в цьому питанні позиція України однозначна - це військовий злочинець. "Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні ,суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - заявила вона.

Як зазначила Геращенко, представники ОРДО погодилися виключити зі списку осіб, звільнення яких вони вимагають, 2 десятки кримінальних злочинців, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. "Але ОРДЛО при цьому продовжують вимагають амністіі і звільнення ще 45 людей, які не мають відношення до конфлікту, які здійснили важкі злочини - беркутівців, що розстрілювали Небесну Сотню, організаторів терактів в Одесі і Харкові", - зауважила вона.

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ відмовляється визнати Агєєва своїм військовим та заявляє, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: