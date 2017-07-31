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Над домом начальника департамента ГПУ сбили беспилотник

Понедельник, 31 июля 2017, 19:24

Над домом руководителя Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедрикивского был сбит беспилотник.

Об этом сообщает член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.

"Во время съемки дроном дома начальника департамента ГПУ Бедрикивского наш беспилотник был сбит с огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет. Мы с Олегом Пушой вызвали полицию и ждем наряд", - написал он в Facebook.

Гриценко заявил, что съемку дома осуществляли по призыву генпрокурора Юрия Луценко, "который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию".

Активист также выразил надежду на быструю реакцию правоохранителей.

"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. (...) Человек, похожий на Бедрикивского, убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", - позже добавил Гриценко.

Обновлено: Сначала в цитите Гриценко была фраза "при съемке дроном дома, который был незадекларирован", однако позже он удалил фразу "который был незадекларирован". В связи с этим, новость была исправлена.

О незадекларированном имуществе Бедрикивского ранее сообщали журналисты-расследователи.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратурадекларации
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