Янукович решил судиться с "Ощадбанком" из-за $1 млрд

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд Киева с иском к АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации.

Об этом сообщил Олег Громовой - управляющий партнер компании GENTLS, адвокаты которой представляют интересы "Ощадбанка" в споре об опровержении недостоверной информации, обнародованной в виде интервью главы правления "Ощадбанка".

Янукович требует опровергнуть информацию о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанка более $1,150 млрд.

По словам Громового, договор между Януковичем и адвокатом подписан в феврале этого года, а местом подписания указан г.Киев.

Первое судебное заседание по делу состоялось 23 июня в Печерском районном суде Киева.

"Убежден, что иск необоснован минимум по трем причинам. Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного Суда Украины от 27.02.2009. №1, под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос: какая общественная оценка Януковича?", - заявил Громовой.

По словам управляющего партнера GENTLS, если, по мнению адвокатов истца, деловая репутация Януковича положительная, и она могла пострадать, то это необходимо доказать.

Громовой добавил, что в интервью утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банке не было.

"Третье - мы поставили под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с данным иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло. Учитывая это в следующем судебном заседании ожидаются объяснения адвокатов истца об обстоятельствах подписания договора, иначе иск должен быть оставлен без рассмотрения как поданный адвокатом, не имеющим на это полномочий", - добавил Громовой.

Как известно, в января 2015 года Госслужба финмониторинга заблокировала $1,42 млрд на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в госбюджет на 2017 год поступления от спецконфискации средств коррупционеров в сумме 10,5 млрд гривен.

В апреле в СНБОУ сообщили, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Виктору Януковичу, который бежал в РФ в 2014 году, объявлено о подозрении в госизмене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины.

Военная прокуратура просит приговорить Януковича к пожизненному заключению. Защита Януковича заявляет, что он не может приехать в Украину из-за угрозы его жизни, а также считает рассмотрение дела процессуально невозможным.

29 июня 2017 года Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Интерфакс-Украина