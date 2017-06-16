Захист Януковича знайшов зачіпку для закриття справи про держзраду

Захист Віктора Януковича вважає, що суд має повернути прокурору звинувачення екс-президента у державній зраді, а проводити спеціальний (заочний) розгляд справи недоречно.

Оболонський райсуд Києва на чолі з Владиславом Дев'ятком після заяви адвокатів пішов у нарадчу кімнату у підготовчому засіданні у справі про держзраду Януковича.

Адвокат Віталій Сердюк заявив клопотання про повернення звинувачувального акту прокурору, бо вважає, що він не має юридичної ваги у судовому засіданні, оскільки всі дії, здійснені прокурорами після 27 грудня 2016 року, є неправочинними, а зібрані дані – юридично нікчемними.

"Всі дії, вчинені після 27 грудня без продовження терміну досудового розслідування, є юридично нікчемними", – сказав адвокат.

"Усунути порушення, допущені стороною обвинувачення, неможливо, так само як і неможливо приступити до судового розгляду без усунення порушень", – заявив Сердюк.

За його словами, цей звинувачувальний акт не має права розглядатися в суді, а прокуратура повинна "не піддаватися політичному тиску" і "закрити дане кримінальне провадження".

Прокурор заявив, що позиція звинувачення незмінна, а захист не надав жодних фактів на підтвердження цього клопотання.

Сердюк також попросив викликати й допитати свідків у рамках розгляду питання про застосування заочної процедури розслідування, щоб вони довели, що Янукович ризикує життям в Україні, а від слідства не переховується. Він наголосив, що захист має право на такий допит, бо йдеться не про свідчення по суті справи.

Адвокат назвав імена свідків, які нібито спростують позицію прокуратури щодо ухилення від слідства, нададуть свідчення про наявність загрози Януковичу і про замахи у 2014 році.

Озвучуючи думку щодо спеціального судового провадження, Сердюк знову запевнив, що Янукович не переховується, а бажає брати участь у суді, але не може приїхати.

Адвокат наполягає, що звернення "відбулося передчасно", а Януковича викликали до суду неналежним чином, та й підозру екс-президенту оголосили не за процедурою.

"Оголошення вимкнутому телевізору підозри не може вважатися процесуально належним", – заявив Сердюк і розповів, що Янукович уже залишив залу суду у Ростові-на-Дону, коли Юрій Луценко оголосив підозру: "Я побачив на екрані генпрокурора, звук уже був вимкнений – я попросив увімкнути звук, але судді також не було".

На його думку, прокуратура мала повторно звернутися з оголошенням підозри – і повідомити про підозру через Генпрокуратуру РФ, а не публікувати оголошення на сайтах, надсилати за різними адресами, передавати адвокатам, які повертали документи прокуратурі України. Те ж саме – і з врученням звинувачувального акту, сказав Сердюк.

Адвокат зазначив, що Янукович – перший із політиків постав перед судом і дав відповіді на всі запитання. Протягом 2017 року екс-президент постійно контактував із судами й і прокурорами, щоразу повідомляв про поважні причини неявки. Натомість Генпрокуратура не реагує на пропозиції поїхати до Росії і поспілкуватися з Януковичем, сказав Сердюк.

Захист запевняє, що надав суду докази того, що Янукович обґрунтовано "вимушено та тимчасово" перебуває на території Російської Федерації. Серед них нібито чисельні факти погроз і застосування насильства, які лунали на Майдані.

"Перебування Януковича на території залишається неможливим, він залишається найбільш небажаним для влади в України", – сказав адвокат.

Крім того, адвокат торкнувся й суті справи: "Прокурором не встановлена, ким була підписана й передана президенту Росії заява від 1 березня 2014 року".

За твердженням захисту Януковича, президент Росії Володимир Путін не отримував такого листа, а сама "заява не містить заклику про введення військ", прокуратура умисно "дезінформувала" населення, готуючись порушити справу.

Також Сердюк заявив, що прокуратура не забезпечила належного розслідування у справі Майдану.

Захист надав суду свою заяву і 181 додаток, 4 томи.

Як відомо, український генпрокурор оголосив підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

27 січня 2017 року ГПУ вручила захисникам Януковича і надіслала на всі відомі його адреси нову підозру, додавши новий епізод.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Олена Рощенко, УП