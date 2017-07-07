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Розенблат обещает не сбегать, но на просьбу сдать паспорта - молчит

Пятница, 7 июля 2017, 12:43

Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат утверждает, что в случае снятия неприкосновенности не будет убегать из страны.

Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в пятницу.

"Никуда из страны бежать я не буду. Свое имя я отстою", - заявил он.

Розенблат убеждает, что не брал никаких взяток и готов к защите в суде.

В свою очередь, руководитель САП Назар Холодницкий предложил ему сдать паспорта для выезда за границу.

"Вы говорите, что никуда не убежите. У меня просто человеческая просьба: сдайте свои паспорта, если никуда бежать не собираетесь", - предложил прокурор.

Розенблат на эти слова не ответил.

Как известно, ГПУ просит Раду снять с Розенблата депутатскую неприкосновенность, а также разрешить его задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности.

Аантикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная РадаГенпрокуратуранеприкосновенность
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