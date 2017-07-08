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Коломойский о "бегстве" экс-топ-менеджеров Приватбанка: Никто скрываться не собирается

Суббота, 8 июля 2017, 21:03
Коломойский о бегстве экс-топ-менеджеров Приватбанка: Никто скрываться не собирается

Информация о том, что бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, не соответсвует действительности. 

Об этом в комментарии Украинской правде заявил бывший совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский. 

"Эта информация не соответствует действительности. Часть бывших менеджеров - в Украине, часть - в отпусках за пределами страны. Никто скрываться не собирается", - заявил он. 

Как известно, ранее "Зеркало недели" появилась информация о том, что 11 фигурантов "приватовского" дела объявлены в международный розыск, а экс-топ-менеджеры банка и члены его кредитного комитета давно покинули Украину. 

Генпрокуратура открыла уголовные дела по ст. 218 и 220, в связи с доведеним банка до неплатежеспособности.

Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

6 июля НАБУ провело обыски в главном офисе Приватбанка в Днипре.

По данным НАБУ, действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.

В Приватбанке в свою очередь заявили, что в главном офисе начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу "токсичного портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне 2017 года Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

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Украинская правда 

Темы: КоломойскийПриват
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